Peter Müller ist sauer und versteht die Welt nicht mehr. „Warum sind nicht alle Testergebnisse im System des Gesundheitsamts hinterlegt, und warum kann nicht jeder Mitarbeiter darauf zugreifen?“ Peter Müller heißt im wahren Leben anders, möchte seinen Namen aber nicht in der Zeitung lesen. Der Koblenzer hat sich an unsere Zeitung gewandt, weil er meint, zu Unrecht in Quarantäne zu sein. Das Gesundheitsamt widerspricht dieser Einschätzung.