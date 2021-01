Koblenz

Für den Fall, dass der Rhein in den nächsten Tagen über die Ufer treten sollte, ist in Neuendorf und Wallersheim bereits vorgesorgt: Am Samstag haben insgesamt 24 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Koblenz sowie der Einheiten Bubenheim und Rübenach Teile des ersten Abschnitts der mobilen Hochwasserschutzwand am Leinpfad aufgebaut.