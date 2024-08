Bendorf

Auf frischer Tat erwischt: Polizei nimmt Täter bei Einbruch in Autohaus in Bendorf fest

i Autoknacker bei der Arbeit. Symbolbild Foto: DPA (Symbolbild)

Eine Polizeitstreife bemerkte während einer Kontrollfahrt am frühen Samstagmorgen, einen gerade stattfindenden Einbruch in ein Autohaus in Bendorf. Der Täter, der wahrscheinlich bereits zuvor drei Fahrzeuge entwendet hatte, wurde auf frischer Tat festgenommen.