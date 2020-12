Koblenz

Vodafone-Kunden brauchten in den vergangenen Wochen gute Nerven, um zum einen die andauernden Störungen von Fernsehen, Telefon und Internet aushalten zu können, und zum anderen, um in der Hotline des Kundenservice nicht die Fassung zu verlieren. Ein Schaden im Glasfasernetz hatte zu einer über Wochen andauernden Störung in mindestens 5000 Haushalten in Koblenz geführt. Telefongespräche brachen ab, das Fernsehbild kam in Klötzchen verpixelt daher, und das Internet lief alles andere als stabil.