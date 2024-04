Plus Koblenz Auf dem Sofa die Kommunalpolitik verfolgen: Koblenzer Stadtrat überträgt Sitzung im Livestream Von Doris Schneider i Wer sich dafür interessiert, was die Koblenzer Ratsmitglieder und der Stadtvorstand in den Ratssitzungen besprechen, muss seit knapp zehn Monaten nicht mehr zu den meist mehrstündigen Sitzungen gehen, sondern kann sich die Sitzung live oder als Aufzeichnung anschauen. Foto: Bernd Paetz Wer sich für Kommunalpolitik interessiert muss für die Sitzungen des Koblenzer Stadtrates nun nicht mehr das heimische Sofa verlassen. Die wichtigstens Infos zum Livestream-Angebot aus dem Rathaussaal. Lesezeit: 3 Minuten

Was machen denn eigentlich die Ratsmitglieder genau, über was diskutieren und entscheiden sie, und wie läuft das ab? Gerade im Vorfeld der anstehenden Kommunalwahl am 9. Juni ist das eine wichtige Frage. Die Ratssitzungen sind öffentlich, jede und jeder kann hin. Und seit Juni 2023 ist es auch für die, ...