Auch wenn vieles anders läuft auf der Festung: Horizonte verleitet trotz Hygieneregeln zum Tanz

Saskia Scherhag-König ließ das Desaster in ihrer Begrüßungsrede nicht unerwähnt. Zu nah sowohl zeitlich als auch räumlich hatten sich die Überschwemmungskatastrophen im Kreis Ahrweiler und andernorts ereignet, als dass es die Veranstalter des 19. Horizonte-Festivals nicht wenigstens in Erwägung ziehen mussten, dieses aus Gründen der Pietät im letzten Moment abzusagen. Letztendlich, so schildert Scherhag-König, Erste Vorsitzende des Fördervereins Kultur im Café Hahn, entschied man sich aber für die Durchführung, weil das pandemiegebeutelte Publikum nach einer langen Durststrecke solch eine Veranstaltung herbeigesehnt hätte. Die dargebotene Musik sollte gewiss auch in der Lage sein, positive Signale in die Welt auszusenden. Darüber hinaus wurden Stationen eingerichtet, an denen die Besucher des Festivals Spenden zugunsten der Flutopfer abgeben konnten.