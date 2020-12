Koblenz

Es ist eine Nachricht, die zu erwarten war. Dennoch trifft sie weit mehr als Hunderttausend Menschen, Gastronomen, Einzelhändler, Schausteller, Künstler und viele andere mehr oder weniger hart: In diesem Jahr wird Rhein in Flammen in und um Koblenz wohl gänzlich ausfallen. Auch diese beliebte Megaveranstaltung ist betroffen vom Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August wegen der Corona-Krise. So wie es andere Großfeste in Koblenz auch sind.