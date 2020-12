Koblenz

Die Themen sind vielfältig. Mobbing spielt eine Rolle. Oder wie eine Klasse als Gruppe besser zusammenfindet. Oder – verstärkt jetzt in der Corona-Krise – wie Kinder mit eigenen Ängsten oder Belastungen auch aus der Familie klarkommen. Schulsozialarbeit ist wichtig, sagen zwei, die es wissen müssen: Ann-Kathrin Schowtjak und Bianca Ortseifen gehören zu dem insgesamt acht-köpfigen Team, das für die 25 Grundschulen in der Stadt zuständig ist. Dass es ab heute vorläufig keine Präsenzpflicht an Schulen gibt, ändert nichts daran, dass die Schulsozialarbeiter ansprechbar sind. Denn die Probleme sind ja nicht weg. Vielleicht im Gegenteil.