Auch die Koblenzer Händler profitieren vom Weihnachtsmarkt

Nicht nur für die Marktbeschicker und -organisatoren ist der Weihnachtsmarkt ein wichtiges Geschäft, er nützt auch den Einzelhändlern in der Stadt.

„Der Weihnachtsmarkt bringt Frequenz auf die Straßen und Plätze“, sagt Christoph Krepele, Vorsitzender des Stadtforums „Alle lieben Koblenz“ auf Anfrage der RZ. Das habe man in der Innenstadt gesehen, auch wenn es natürlich trotzdem erheblich weniger Menschen waren als sonst. Die Einzelhändler sind sehr froh, dass der Weihnachtsmarkt in Koblenz nicht – wie in manchen anderen Städten auch im Umkreis – von vornherein geschlossen blieb oder abgebrochen wurde.