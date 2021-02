Mit einem Schreiben aus dem Sommer 2020 an die DRK-Präsidentin hat Gesundheitsminister Jens Spahn einiges an Unverständnis ausgelöst. In diesem äußerte er die Vermutung, dass Notfallsanitäter im ersten Lockdown weniger Einsätze gefahren sind, deswegen sprach er sich gegen eine Prämienzahlung für Rettungskräfte aus.