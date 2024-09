Plus Koblenz Attacken und kurze Unterbrechung: Koblenzer Rat nimmt Arbeit mit Aufregern auf Von Jan Lindner i Der Koblenzer Stadtrat, hier bei der konstituierenden Sitzung im Juli, hat bei seiner jüngsten Sitzung einige Aufreger erlebt. Foto: Jan Lindner (Archiv) Der Koblenzer Stadtrat ist nach der Sommerpause zurück im Arbeits- und Streitmodus. Die jüngste Sitzung hatte einige Aufreger zu bieten: eine scharfe Attacke gegen AfD-Fraktionschef Joachim Paul, mehrfache Ausflüge in die Migrationspolitik von Bund und EU, kleine Keilereien mit dem Stadtvorstand, Rufe nach Ordnungsrufen an die Adresse von Oberbürgermeister David Langner (SPD), der klarmacht: „Ich bin nicht der Oberaufseher im Kindergarten.“ Lesezeit: 3 Minuten

Vor Beginn der Sitzung am Freitag blickte man in sonnengebräunte, gut gelaunte und bisweilen hochmotivierte Gesichter. Freie-Wähler-Fraktionschef Stephan Wefelscheid sagte im Vorbeigehen „Endlich geht's wieder los“ und rieb sich die Hände. Und wie es dann losging. Oliver Antpöhler-Zwiernik, Fraktionschef von Die Linke-Partei, hatte eine persönliche Erklärung beantragt, in der er ...