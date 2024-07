Plus Koblenz

Asphaltarbeiten in Koblenz: Baustelle sorgt anfangs für lange Staus

i In der Moselweißer Straße in Koblenz ist einiges los. Denn hier rollt der Verkehr lang, der sonst die Schlachthofstraße nutzt. Foto: Doris Schneider

An den Tagen zwei und drei der Baustelle in der Schlachthofstraße in Koblenz-Rauental ist das Bild weitaus weniger dramatisch als noch am Montag. Noch gibt es viel Verkehr in den umliegenden Straßen, aber solche Staus wie Anfang der Woche sind nicht mehr zu sehen.