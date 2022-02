Was haben Wildkatze, Smaragdeidechse und Mosel-Apollo gemein? Diese Spezies sind besonders geschützt, und sie waren Thema bei der Tagung „Spezieller Artenschutz im Moseltal“, das das Dienstleistungszentrum Mosel in erster Linie für die Naturerlebnisbegleiter veranstaltet hat. Der Tenor des Online-Meetings: Während sich einige Arten stabilisiert haben, stehen andere ganz kurz vor dem Aussterben – wie der Apollofalter, dessen Vorkommen an der Untermosel beleuchtet worden ist.