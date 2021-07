Die Corona-Zahlen waren im Juli relativ niedrig, pandemiebedingte Einschränkungen wurden weitgehend zurückgenommen – diese Entspannung überträgt sich auf den Arbeitsmarkt. So ging die Zahl der arbeitslosen Menschen in den vergangenen vier Wochen in Koblenz um 43 auf 3980 zurück. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Minus von 560 Personen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,4 Prozent. Im Juni lag sie um 0,1 und vor einem Jahr um 0,9 Prozentpunkte höher.