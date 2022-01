Viele Busse stehen im Moment in den Hallen, Fahrgäste vergeblich wartend an den Haltestellen. Etliche Fahrer sind im Streik. Menschen, die auf den ÖPNV angewiesen sind, schwanken häufig zwischen Wut über die Situation und Verständnis dafür, dass die Gewerkschaft für die Busfahrer bessere Arbeitsbedingungen erkämpfen will. Doch die Arbeitgeber sagen: „Der Streik ist total überzogen.“ I