Arbeiten zur Verkehrssicherung: Im Koblenzer Stadtwald am Remstecken werden Baumkronen entfernt

Die Auswirkungen von rekordverdächtiger Hitze, anhaltender Dürre und Schädlingsbefall der vergangenen Extremsommer haben den heimischen Wäldern erheblich zugesetzt – auch in Koblenz. Am Parkplatz oberhalb des Remsteckens entlang der B 237 müssen nun unter anderem Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit der Waldbesuchenden zu gewährleisten. Darauf weist die Stadtverwaltung Koblenz in einer Pressemitteilung hin.