Die Wasserversorgung in Teilen von Wallersheim muss kommende Woche zwischenzeitlich unterbrochen werden.

Die Wasserversorgung in Teilen von Wallersheim wird am Donnerstag, 4. April, zwischen 10 und 18 Uhr unterbrochen. Betroffen sind: die Fritz-Ludwig-Straße, die Rudolf-Diesel-Straße, die Hafenanlage und in der Hans-Böckler-Straße der Abschnitt zwischen August-Borsig- und Carl-Spaeter-Straße, teilt die EVM mit.

Grund ist die Einbindung der neu verlegten Wassertransportleitung (Düker) zwischen Koblenz, Niederwerth und Vallendar. red