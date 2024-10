Plus Koblenz Arbeiten im Stadtteil Metternich: Ausbau des Leinpfads geht voran i Auf 200 Metern Länge ist ein Abschnitt des Moseluferweges an der Staustufe gesperrt. Nächste Woche soll mit der Verbreiterung in Richtung Uni Metternich begonnen werden. Foto: Stadt Koblenz/Tobias Weiß-Bollin Seit Ende Juli ist in Metternich ein Stück des Leinpfads geschlossen. Dort wird der Geh- und Radweg ausgebaut. Lesezeit: 1 Minute

Auf dem seit Ende Juli gesperrten Stück des Leinpfads in Metternich geht es voran: Die Arbeiten der Energienetze Mittelrhein an der Gashochdruckleitung sind abgeschlossen. Jetzt beginnt der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen mit dem eigentlichen Ausbau des Geh- und Radweges am Moselufer auf etwa 200 Metern Länge unterhalb der Mayener Straße, ...