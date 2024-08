Plus Koblenz Arbeiten an Koblenzer Gymnasium stocken: Wieso steht das Gerüst an der Schule so lange? Von Doris Schneider i Zur Hofseite hin steht das Gerüst am Max-von-Laue-Gymnsium seit fast eineinhalb Jahren. Gearbeitet wurde vor allem am Anfang sichtbar, aber danach entstand der Eindruck, es würde hier nicht weitergehen. Foto: Doris Schneider Gefühlt steht das Gerüst an der Hofseite des Max-von-Laue-Gymasiums schon ewig. Und man sieht keinen Fortgang der Arbeiten, keinen Menschen auf dem Gerüst, wenn man in der Rizzastraße daran vorbeikommt. Das Gefühl trügt nicht: Bereits seit März 2023, also seit fast eineinhalb Jahren, steht das Gerüst dort. Lesezeit: 3 Minuten

Warum das so ist und warum die Arbeiten stocken: die wichtigsten Informationen. Was soll hier gemacht werden? Die Fassade an der Schulhofseite soll energetisch saniert werden, berichten Josef Heinen, Leiter des Zentralen Gebäudemanagements der Stadt, und Projektleiter Konstantin Duderstädt. Außerdem sollen in den Klassenräumen Lüftungsanlagen implementiert werden und quasi in einem Rutsch ...