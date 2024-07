Plus Koblenz Arbeiten an Fußgängerbrücke: Verkehr muss sich am Moselring auf Einschränkungen einstellen i Am Moselring werden die Gerüstelemente des zweiten Bauabschnitts abgebaut. Für diese Arbeiten müssen auf den Bundesstraßen 9 und 49 nachts Fahrspuren gesperrt werden. Foto: Doris Schneider An der Fußgängerbrücke am Moselring werden Gerüstelemente abgebaut. Damit gehen Einschränkungen für den Verkehr einher. Lesezeit: 1 Minute

Die Hängegerüstelemente des zweiten Bauabschnitts der Fußgängerbrücke am Moselring werden ab Sonntag, 14. Juli, bis zum Donnerstag, 18. Juli, in den Abend- und Nachtstunden jeweils zwischen 21 und 6 Uhr am Folgetag abgebaut. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und der Mitarbeiter der Gerüstbaufirma zu gewährleisten, ...