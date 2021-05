Arbeiten an der Südtangente Koblenz: Tagessperrung am Freitag

Im Auftrag des Landesbetriebs Mobilität werden einzelne Teilbauwerke der Bundesstraße 327/Südtangente Koblenz instand gesetzt. Jetzt steht der Umbau für die nächste Bauphase in Fahrtrichtung Westerwald an.

Deshalb muss die B 327 im Bereich der Hochstraße Oberwerth am Freitag, 28. Mai, von 8.30 bis 15.30 Uhr vom Hunsrück kommend in Fahrtrichtung B 327/Westerwald voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die U 2 (Abfahrt in Richtung B 9 Boppard/Koblenz, Mainzer Straße, B 9 Fahrtrichtung Montabaur/Lahnstein). Die Routen vom Hunsrück kommend in Richtung B 9 Boppard/Koblenz sowie von der B 9 Koblenz kommend in Richtung Montabaur/Lahnstein sind weiterhin fahrbar.