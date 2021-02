Koblenz

Arbeiten am Rhein laufen: Das Hochwasser in Koblenz geht – und hinterlässt einige Schäden

Am 7. Februar erreichte des jüngste Hochwasser in Koblenz seinen Höchststand: Bis auf 7,30 Meter stieg der Pegel, gerade an den Flussufern standen viele Flächen unter Wasser. Seither geht dieses kontinuierlich zurück – und hat einige Schäden hinterlassen, die immer noch behoben werden.