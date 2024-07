Arbeiten am Dach der Koblenzer Florinskirche – Straße „Auf der Danne“ gesperrt

Ein großer Kran steht an der Florinskirche. Der Grund: Arbeiten am Dach des Gotteshauses. Die Straße „Auf der Danne“ ist für den Fahrverkehr gesperrt.

Großer Bahnhof an der Florinskirche: Im Rahmen einer Prüfung werden am zweitältesten Koblenzer Sakralbau am Mittwoch, 24. Juli, die Schieferdachflächen begutachtet und dort, wo nötig, instand gesetzt. Für die Dauer der Arbeiten muss die Straße „Auf der Danne“ für den Fahrverkehr gesperrt werden. Laut Stadtverwaltung begann die Sperrung um 8 Uhr und wird bis 16.30 Uhr andauern. Fußgänger können passieren.

Gotteshaus muss saniert werden

Die Florinskirche insgesamt gilt schon länger als sanierungsbedürftig. Umfangreiche Dach- und Fassadenarbeiten an Türmen und dem Mittelbau sollen voraussichtlich Ende 2025 beginnen. Kostenrahmen: mehr als 12 Millionen Euro allein für die äußeren Sanierungsarbeiten.