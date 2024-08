Plus Rhens

Anwohner macht sich für Verkehrsspiegel stark: Wie gefährlich ist es an der Roten Gasse?

Von Wolfgang Lucke

i Laut Beschilderung ist klar: In der Roten Gasse besteht Durchfahrtsverbot für Autofahrer und auch Radfahrer. Dennoch könnte es bei Nichteinhaltung zu brenzligen Situationen kommen, ist ein Anwohner sicher. Laut ihm könnten Verkehrsspiegel helfen, das sieht die Verwaltung anders. Fotos: Wolfgang Lucke Foto: Wolfgang Lucke

Die Verkehrssituation an der Roten Gasse in Rhens lässt einen Anwohner nicht ruhen, er sieht Gefahren im Begegnungsverkehr. Sein Vorschlag: Verkehrsspiegel anbringen. Für die Verbandsgemeindeverwaltung sind diese keine Lösung, zum einen weil sie zu weit auseinanderstehen würden. Zum anderen weil in der Gasse ohnehin Durchfahrtsverbot besteht.