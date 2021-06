Anwohner beklagt Verkehrssituation im Brenderweg: Das sind die Probleme

Alle Viertelstunde ein Bus in jede Richtung, viele Lkw, noch mehr Pkw und Radfahrer: So sieht der rund 1,3 Kilometer lange Brenderweg aus, der sich unmittelbar an die Balduinbrücke anschließt. Dadurch, dass viele Autos am Straßenrand (falsch) parken, entsteht oft regelrechtes Chaos, beschreibt Anwohner Stefan Scheer, der gemeinsam mit Edgar Kühlenthal (Freie Wähler) die RZ zu einem Ortstermin gebeten hat. An diesem Mittag ist es verhältnismäßig ruhig, „absolut untypisch“, sagt Scheer und weist auf ein paar Stellen hin, die in seinen Augen schnell und kostengünstig Erleichterung bringen könnten.