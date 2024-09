Plus Koblenz

Anlage zur „Klärschlammvergasung“: Warum steht ein millionenschweres Koblenzer Vorzeigeprojekt vor dem Aus?

i Eigentlich noch ziemlich neu: die Klärschlammvergasungsanlage in Koblenz-Wallersheim. Foto: Sascha Ditscher

Erst vor wenigen Jahren wurde in Koblenz-Wallersheim eine nagelneue „Klärschlammvergasungsanlage“ in Betrieb genommen. Hochmodern, viele Millionen Euro teuer und EU-gefördert sollte sie aus Schlamm Gas zur Stromerzeugung gewinnen. Nun steht das hochgelobte Projekt vor dem Aus. Seit vergangenem Jahr steht die Anlage still, offenbar gibt es wirtschaftliche und personelle Probleme. Die Stadt denkt sogar darüber nach, den Koblenzer Klärschlamm künftig nach Mainz zu schicken. Was ist da los?