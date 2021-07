Die Probleme mit den Vodafone-Netzen dauern an. Eine Vielzahl von Lesern, die Kunden bei dem Anbieter sind, hat sich nach unserem jüngsten Bericht über anhaltende Störungen gemeldet. Neben den persönlichen Schilderungen von nervenaufreibenden Versuchen, die Probleme mithilfe der Hotline oder Technikern gelöst zu bekommen, war der Tenor stets derselbe: „Vielen Dank für Ihre Arbeit.“ „Bitte bleiben Sie am Thema dran.“ „Haben Sie eine Idee, was wir tun können?“