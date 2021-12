Am Nikolausmorgen, als die meisten Kinder wohl gut gelaunt zur Schule gingen, hat sich am Koblenzer Moselufer in der Nähe des Wehrs in Lützel/Metternich ein tragischer Vorfall ereignet: Ein 15-Jähriger rammte einem 12-jährigen Schüler dort, wo es vom Leinpfad an der Mosel rauf zur Mayener Straße geht, ein Messer in den Bauch.