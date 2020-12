Koblenz

„Ich weiß es nicht! Ich kann es Ihnen einfach nicht sagen!“ Der magere, 60-jährige Angeklagte ringt die Hände. Er kann sich nicht erklären, wie es dazu kam, dass seine Lebensgefährtin am 8. April einen Stich in den Hals erlitt. „Wir haben um das Messer gerangelt. Dabei muss das passiert sein“, fügt er an. Auch am zweiten Prozesstag bleibt er bei dieser Aussage. Warum sein mutmaßliches Opfer in den polizeilichen Vernehmungen gesagt hatte, er habe sie mit dem Messer angegriffen, versteht er nicht. „Naja, die wohnt ja jetzt schön in meiner Wohnung mit meinen Möbeln und ihrem neuen Lebensgefährten“, versucht er es dann doch mit einer Erklärung.