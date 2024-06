Plus VG Vallendar Analyse zur Wahl des Verbandsgemeinderats Vallendar: Erneuerte CDU und starke Freie Wähler Von Eva Hornauer i Rathaus der Verbandsgemeinde Vallendar: Nach wie vor werden fünf Fraktionen im VG-Rat präsent sein. Die größte Veränderung findet wohl bei den Freien Wählern statt – sie verfügen in der anstehenden Ratsperiode über drei Sitze mehr. Foto: Winfried Scholz Auch im Verbandsgemeinderat Vallendar sind die Freien Wähler die klaren Gewinner der Wahl. Was das Ergebnis für die künftige Zusammenarbeit im Rat bedeuten könnte. Lesezeit: 3 Minuten

Der Ausgang der Wahl des Verbandsgemeinderats in Vallendar lässt sich in kurz wie folgt zusammenfassen: Die Freien Wähler legen zu; Grüne, SPD und CDU verlieren an Wählerzustimmung und die FDP bleibt im direkten Vergleich zur Wahl 2019 gleichstark. So gibt es zumindest das vorläufige Endergebnis preis. Vor allem die Grünen mussten ...