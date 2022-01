Sie ist ein ganz wichtiger Knotenpunkt auf dem Weg von Lützel in die Altstadt und zurück: die Kreuzung an der Balduinbrücke. Auch unzählige Radfahrer passieren täglich diese Stelle, an der Brenderweg, Gartenstraße, Andernacher Straße und die Verkehrsspuren der Balduinbrücke zusammentreffen. In diesem Frühjahr soll dort die Verkehrsführung für Radfahrer optimiert werden.