Am Rande des Städtetags: Koblenzer Oberbürgermeister Langner spricht mit ukrainischem Botschafter

Ein Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter Oleksii Makeiev hatte Oberbürgermeister David Langner am Donnerstag am Rande der Sitzung des Hauptausschusses des Deutschen Städtetages.

Makeiev hatte vorher zu den Vertretern der deutschen Kommunen gesprochen und die Lage des Krieges eindringlich beschrieben, teilt die Stadtverwaltung Koblenz mit. Auch der Botschafter wiederholte die Bitte nach weiterer Waffenlieferungen, um sich gegen den Aggressor Russland verteidigen zu können.

Persönliches Gespräch

In seiner Ansprache forderte er die Kommunen in Deutschland auf, Partnerschaften mit ukrainischen Städten zu gründen. Dies nahm Langner zum Anlass, sich mit dem Botschafter im persönlichen Gespräch über die Anbahnung einer Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Uman auszutauschen. Der Botschafter freute sich über die Absicht von Koblenz und regte an, dass deutsche Städte Ferienaufenthalte ukrainischer Kinder ermöglichen könnten. red Foto: Stadt Koblenz/Grit Höhne