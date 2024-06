Koblenz

Am 29. Juni auf dem Festungsplateau: Das Neudorf in Niederberg feiert sein Fest

i Vor dem Werk Bleidenberg auf dem Festungsplateau wird in diesem Jahr wieder das Neudorf-Fest gefeiert. Eingeladen sind Neudörfler und Gäste von nah und fern. Foto: Michael Antenbrink/Archiv

Gemeinsame Zeit beim Schlemmen, bei Tanz, Kinderaktionen und einem EM-Achtelfinalspiel mit deutscher Beteiligung verbringen: Das alles ist möglich beim Neudorf-Fest in Koblenz. Zum 41. Mal findet es am Samstag, 29. Juni, ab 15 Uhr am Werk Bleidenberg auf dem Festungsplateau in Ehrenbreitstein statt.