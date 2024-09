Plus Koblenz

Am 12. September ertönen Sirenen: Warnmix wird auch in Koblenz wieder getestet

i Beim Warntag werden in Koblenz unter anderem die Sirenen, wie hier auf einem Wohngebäude in der Koblenzer Straße unweit des Kemperhofs, auf ihre Funktionsfähigkeit getestet. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Die Funktionalität der Warnmittel betrifft jeden. Daher findet auch in diesem Jahr wieder der bundesweite Katastrophenschutz-Warntag zur Erprobung aller Warnsysteme in Deutschland statt. So werden auch in Koblenz am 12. September wieder die Sirenen ertönen.