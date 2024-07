Altstadtfest in Koblenz steht an: Acht Plätze und sechs Bühnen voller Programm

Live-Acts auf sechs Bühnen, acht Plätze voll mit Ständen und Straßenkünstlern und liebevoll dekorierte Gassen: Das Herz von Koblenz putzt sich erneut heraus für das Königsbacher Altstadtfest. Von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Juli, gibt es wieder jede Menge Unterhaltung, Musik und regionale Köstlichkeiten in der Altstadt zu erkunden.

Gefeiert wird auch in diesem Jahr wieder auf den Plätzen der Altstadt, wie hier im vergangenen Jahr auf dem Jesuitenplatz. Foto: Sascha Ditscher/(Archiv)

Seit 1975 gibt es das Altstadtfest in Koblenz. Mit den Jahren hat es über die Stadtgrenzen hinaus Beliebtheit erlangt. Mit dem traditionellen Fassanstich am Freitag um 17 Uhr auf dem Platz vor der Liebfrauenkirche und dem anschließenden Festumzug startet das Festwochenende in ein vielseitiges Programm.

Auf den Musikbühnen treten an drei Tagen zahlreiche regionale Künstler auf, die Genres reichen von Rock ‘n‘ Roll, Funk, Pop und Jazz bis hin zu Elektrobeats und DJ-Mucke. Insgesamt sind mehr als 30 Live-Acts am Start, darunter Coverbands wie Sidewalk oder Sixbit und Livemusik aus Irland. Auf dem Willi-Hörter-Platz gibt es an jedem Festtag ein umfangreiches Familienprogramm.