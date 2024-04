Plus Kreis MYK

Alternative zur Kita: So steht es um die Kindertagespflege im Kreis Mayen-Koblenz

i Bevor Tagespflegepersonen ihre Dienste anbieten dürfen, müssen sie beim zuständigen Jugendamt ihre Eignung nachweisen und einen Qualifizierungskurs erfolgreich durchlaufen. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa/dpa-Bildfunk

Kitaplätze sind in weiten Teilen des Landes ein rares Gut. Für einige Eltern ist die Betreuung des Nachwuchses in einer Kindertagespflege eine Alternative. Was Eltern über das Konzept Tagespflege in MYK wissen sollten.