Alt Coblenz: Drei Jahre nach Brand kann Gasthaus wieder öffnen

Im Fenster hängen Artikel aus der Rhein-Zeitung. „Sanierung dauert noch Monate“, lautet die Schlagzeile vom 2. Juli 2018, knapp sechs Wochen nach dem Brand. Am frühen Morgen des 23. Mai 2018 war das Feuer in dem 1779 erbauten Haus am Plan entdeckt worden, ein Riesenaufgebot von Feuerwehrleuten konnte den Brand unter Kontrolle bekommen, bevor er auf andere Gebäude übergreifen konnte – in der engen Altstadt seit jeher eine große Gefahr. Alle Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen, Menschen kamen zum Glück nicht zu Schaden.