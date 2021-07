Als Übersetzer für einen Freund auf die Wache gekommen: Polizisten erkennen gesuchten Sexualstraftäter

Um seinem Bekannten als Sprachmittler bei einer Anzeigenaufnahme zu helfen, ist ein 50-Jähriger am vergangenen Mittwoch auf die Wache der Bundespolizei in Koblenz gekommen. Doch die Beamten vor Ort erkannten den Mann.

Polzeibekannt wurde der Italiener, der mit seinem Bekannten einen Diebstahl melden wollte, wegen mehrfacher sexueller Belästigung. In den vergangenen Monaten soll er in verschiedenen Zügen vor Frauen onaniert haben. In der Vernehmung am Koblenzer Hauptbahnhof gab er an, unter einer psychischen Störung zu leiden. Er höre Stimmen in seinem Kopf, die ihm Befehle geben und zu den Handlungen drängen würden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit dem Richter, dem Staatsanwalt sowie einem Arzt brachten die Beamten den Mann zur ärztlichen Versorgung in die Rhein-Mosel-Fachklink Andernach.