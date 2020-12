Koblenz

„Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus“ – wohl kaum eine Zeit lockt mehr zum Ausflug in die Natur als der sogenannte Wonnemonat. Dies war auch 1920 in Koblenz nicht anders, trotz Lebensmittelknappheit, Besatzung und Wohnungsnot. Und anders als heutzutage brachen die Koblenzer auch nicht nach dem Mai in die Ferne zum Sommerurlaub auf.