Plus Koblenz Alpenverein in Koblenz hat 7000 Kletterer: Sektion braucht mehr Platz – aber wie? Von Kim Fauss i Dieser Boulderraum wurde 2012 neu gebaut und ist der einzige Teil der Hütte des Alpenvereins Koblenz, der nicht renoviert werden muss. Foto: Kim Fauss Die Koblenzer Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) ist einer der größten Vereine der Region. Etwa 7000 Mitglieder, acht verschiedene Gruppen und ein riesiges Einzugsgebiet. Die Räumlichkeiten müssen dringend erweitert und modernisiert werden. Aber ganz so leicht ist das nicht. Wir haben mit dem Vorsitzenden über Baupläne und Alternativen gesprochen. Lesezeit: 3 Minuten

Das Einzugsgebiet des Vereins in Koblenz erstreckt sich vom Westerwald bis in die Eifel und der Zulauf an Kletterfreunden ist dementsprechend groß. Der Verwaltungsstandort ist mit seiner 36 Jahre alten Hütte deutlich in die Jahre gekommen und müsste dringend ausgebaut und modernisiert werden. Vereinsvorsitzender Norbert Dötsch erklärt im Gespräch mit ...