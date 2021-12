Für viele, gerade auch für ältere oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen, ist es selbstverständlich, dass sie immer da sind, wenn man sie braucht, sieben Tage und rund um die Uhr: die Taxi- und Mietwagenunternehmen. 900 Betriebe mit rund 4500 Mitarbeitern gibt es allein in Rheinland-Pfalz. Dass die Branche in Corona-Zeiten erheblich unter sinkenden Einnahmen bei gleichbleibenden oder steigenden Kosten leidet, ist weniger im allgemeinen Bewusstsein verankert.