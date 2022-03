Menschen, die gegen den Krieg in der Ukraine demonstrieren, sind nicht die Einzigen, die in Koblenz zurzeit auf die Straße gehen: Nach wie vor protestieren Woche für Woche Hunderte Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht. Eine Allgemeinverfügung, die nicht angemeldete Märsche verbietet, gibt es in Koblenz aber nicht mehr.