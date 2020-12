Koblenz

Mit dem Projekt Stadtdörfer will das Land Stadtteile fördern, die von der Siedlungsstruktur her von der eigentlichen Stadt getrennt und sozial eigenständig sind. In Koblenz gilt das vor allem für die Stadtteile, die zuletzt eingemeindet wurden und die auch 50 Jahre später oft immer noch wie ein Dorf sind, aber weniger wie ein fester Teil der Stadt. Güls, Arzheim und Arenberg/Immendorf nehmen bereits an dem Programm teil – und es könnten noch mehr Stadtteile von Koblenz werden.