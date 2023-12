Plus Bendorf Alle Jahre wieder: Bendorfer Weihnachtshaus leuchtet Das Weihnachtshaus in der Oberen Rheinaue nahe der B 42 in Bendorf leuchtet alle Jahre wieder. Rund 90.000 LED-Lichter funkeln um die Wette, bereiten Passanten Freude und stimmen die Menschen aus Bendorf und Umgebung auf die Weihnachtszeit ein. Von Kim Fauss

Said und Margot Wagner sind die Besitzer des Hauses, die sich seit 30 Jahren bemühen, zu Beginn der Adventszeit ihr eigenes kleines Weihnachtswunder zu vollbringen. In diesem Jahr starteten die Wagners Anfang November einen Aufruf, um freiwillige Helfer zu finden, die beim Aufbau mit anpacken. Grund: Der 72-jährige Said Wagner kann ...