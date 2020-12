Koblenz

Seit Freitag gilt das Alkoholverbot am Deutschen Eck. Aus Sicht der Stadtverwaltung verlief das Wochenende dort deutlich besser als die vergangenen. Das berichtet Pressesprecher Thomas Knaak auf Nachfrage. Insgesamt waren in der Stadt viele Menschen unterwegs. „Aber die Gesamtlage war beherrschbar“, betont er. Dies lag auch am verstärkten Personaleinsatz von Stadt und Polizei. Auch die Polizei meldet keine besonderen Vorkommnisse, bestätigt Sprecher Friedhelm Georg. Dramatische Ausschreitungen, wie sie am Wochenende in Stuttgart passierten, seien hier keineswegs zu beobachten, betont die Polizei.