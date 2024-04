Plus Mülheim-Kärlich/Weißenthurm Alkoholfahrt am McDonald's-Parkplatz in Mülheim-Kärlich: Sprinterfahrer begeht gleich mehrere Unfallfluchten i Ein Schild mit dem Logo des US-amerikanischen FastFood-Konzerns McDonald's weist auf eine Filiale von McDonald's hin. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Jan Woitas/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild Die Polizei schließt nicht aus, dass es noch weitere Geschädigte gibt: Ein 40-Jähriger fuhr, wohl betrunken, gegen mehrere geparkte Fahrzeuge in Mülheim-Kärlich und Weißenthurm. Lesezeit: 1 Minute

Ein 40 Jahre alter Mann hat am Sonntag offenbar gleich mehrere Unfallfluchten begangen. Er touchierte am Abend gegen 21.21 Uhr, so die Polizei, auf dem McDonald's-Parkplatz im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich mit seinem roten Sprinter beim Ausparken ein Fahrzeug und entfernte sich danach vom Unfallort. Zeugen sagten aus, er mache einen ...