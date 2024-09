Plus Rübenach

Albanische Kinder lernen ihre Muttersprache: Grundschule Rübenach bietet erstmals Unterricht an

Von Kim Fauss

i Der Generalkonsul der Republik Kosovo, Gzim Gashi, besucht die Grundschule im Koblenzer Stadtteil Rübenach zur Eröffnungsstunde des albanischen Herkunftssprachenunterrichts. Foto: Kim Fauss

Die eigene Muttersprache in der Schule zu lernen, ist für die meisten Kinder in ihrem Heimatland selbstverständlich. Doch was ist, wenn die Muttersprache eine andere ist als Deutsch?