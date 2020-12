Koblenz/Kreis Mayen-Koblenz

Die Anzahl positiver Coronafälle in Koblenz und im Landkreis Mayen-Koblenz liegt aktuell bei 550. Von der Gesamtzahl der positiv getesteten Personen in Stadt und Kreis gelten mittlerweile 392 Menschen als genesen. Davon 154 in der Stadt Koblenz und 238 im Landkreis Mayen-Koblenz.