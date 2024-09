Plus Koblenz

„Aktive Mittagspause“ in Koblenz: Starker Protest gegen Stellenabbau bei ZF

i Auch in Koblenz haben am Dienstagmittag ZF-Mitarbeiter gegen den geplanten Stellenabbau protestiert. Foto: Sascha Ditscher

Der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen will in Deutschland in den nächsten vier Jahren rund 14.000 Stellen abbauen. Deutschlandweit gab es am Dienstag Protestaktionen gegen die Pläne – auch in Koblenz. An dem Standort gilt bis zum 31. Dezember 2026 eine Beschäftigungssicherung. Eigentlich.