Koblenz

Entstanden sind die Aktionen mit leeren Stühlen auf markanten Plätzen in verschiedenen Städten, auch in Koblenz, um im Frühjahr auf fehlende Gäste in der Gastronomie durch den Corona-Lockdown und die dadurch extrem schwierige Situation von Gastronomen und Hoteliers hinzuweisen. „Aber mittlerweile sind die Stühle ein Synonym für ganze Branchen, die vergessen werden“, sagt Marek Gawel vom Bopparder Hotel Bellevue, der zu einer Art Mahnwache mit leeren Stühlen am Freitag ab 11 Uhr am Deutschen Eck einlädt.